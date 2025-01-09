快訊

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

被山陀兒大水沖毀 新北金山清水溪上游護岸將完工

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山的清水溪上游護岸工程即將完工，目前已經進入收尾階段，完工將可讓當地民眾更安心。 圖／紅樹林有線電視提供
金山的清水溪上游護岸工程即將完工，目前已經進入收尾階段，完工將可讓當地民眾更安心。 圖／紅樹林有線電視提供

山陀兒颱風大雨沖毀清水溪上游護岸，湍急的溪水淹沒農田與道路，還奪走了兩條生命，隨著復建工程逐步進行，里長依舊是緊盯著工程，盼著趕快完工，面對近年來的氣候異常，周邊的居民居住安全與農田的耕作才能更有保障一些。

六股里長鐘鼎平表示，日前被沖毀的護岸復建幾乎已經進入收尾階段，最後就是護岸底部溪水沖刷處的補強工程，還有溪床上的清淤及石堆整理也完成，保持流水順暢，相當感謝市府水利局，重視地方民眾的需求，將近500公尺毀壞的護岸給修復好。

此外，之前護岸旁已經看不出是農田的田地，也隨著護岸修復工程逐漸恢復了原貌，未來在護岸完工後，農民也將可以更安心在田裡耕作，而農作物也不再需要受到隨時可能被大水給沖走的威脅。

山陀兒颱風 護岸

延伸閱讀

新北人口增長 新北議會下屆將增至68席

參選民眾黨中央委員 新北議員陳世軒：站出來共同承擔

侯友宜宣布新北美術館4月開館 三分鐘回顧誕生艱辛

新北春節勞軍 侯友宜感謝駐守的13部隊守護新北

相關新聞

議員要求大巨蛋財報出爐重談分潤 北市府盼等3年：財報數據較完整

台北大巨蛋啟用滿一年多，但分潤爭議遲未解，議會今審體育局預算，議員要求附帶決議，大巨蛋第一年財報出來後，市府應立即提出異...

黃牛新招！買娃娃送周董票 北市文化局重罰264萬

台北市府積極查緝黃牛，文化局表示，累計已裁罰34件、累計裁罰金額達到545萬8200元，其中，在周杰倫演唱會時，更發現假...

新北失業勞工子女生活扶助金即起受理申請 最高補助3萬5800元

新北市勞工局今天表示，非自願離職失業勞工，凡家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「113-1學期失業勞工子女就...

台北大巨蛋缺失改善挨批「原地踏步」 體育局預算卡關

北市議會臨時大會下午審議市府預算，議員陳宥丞指出，遠雄大巨蛋的VIP分潤、使用情況，以及大巨蛋的抽票、實名制，都原地踏步...

新北人口增長 新北議會下屆將增至68席

新北市人口近年持續增長，新北市選委會日前發送公文給各選區議員問券調查指出，依人口數改變，下一屆新北市議員選舉，第2選區（...

侯友宜宣布新北美術館4月開館 三分鐘回顧誕生艱辛

新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，今新北市長侯友宜宣告將於4月25日開館。以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。