被山陀兒大水沖毀 新北金山清水溪上游護岸將完工
山陀兒颱風大雨沖毀清水溪上游護岸，湍急的溪水淹沒農田與道路，還奪走了兩條生命，隨著復建工程逐步進行，里長依舊是緊盯著工程，盼著趕快完工，面對近年來的氣候異常，周邊的居民居住安全與農田的耕作才能更有保障一些。
六股里長鐘鼎平表示，日前被沖毀的護岸復建幾乎已經進入收尾階段，最後就是護岸底部溪水沖刷處的補強工程，還有溪床上的清淤及石堆整理也完成，保持流水順暢，相當感謝市府水利局，重視地方民眾的需求，將近500公尺毀壞的護岸給修復好。
此外，之前護岸旁已經看不出是農田的田地，也隨著護岸修復工程逐漸恢復了原貌，未來在護岸完工後，農民也將可以更安心在田裡耕作，而農作物也不再需要受到隨時可能被大水給沖走的威脅。
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