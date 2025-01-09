友善萬里觀光 翡翠灣將增設微笑單車站點

到訪北海岸觀光，不少民眾會選擇轉騎乘微笑單車深度旅遊，不過在萬里區卻只有萬里公所前、龜吼停車場及野柳地質公園三站點。為了要讓觀光更友善便捷，市議員張錦豪發起會勘邀請相關單位到萬里翡翠灣評估新增站點的可行性，好消息是在今年2月全新40柱的微笑單車2.0E將會設置完成，讓遊客與在地居民不論觀光或是通勤都更便捷。

市議員張錦豪指出，萬里區目前微笑單車站點僅有公所前、龜吼停車場及野柳地質公園據點，不過沿途其實還有許多值得探索停留的景點，為了友善萬里的觀光環境，也讓在地居民通勤更方便，邀請相關單位會勘，目標要在翡翠灣再增設一個微笑單車站點，讓不論是觀光與通勤都更便捷。

其實不只是觀光旅遊需求，在地居民也向市議員反應，翡翠灣周邊其實居住民眾也不少，在通勤上若是有微笑單車站點將會便利許多，而在點位的部分，將會設置在翡翠灣公車亭旁，讓到訪的遊客或是在地居民在交通運具的選擇上更多元。

市議員張錦豪說，翡翠灣微笑單車站點的設置，將會在今年2月完成，屆時將有40柱的微笑單車來為民服務。此外，翡翠灣公車站，也因為舊站離路口太近，公車不好轉向因素，向後退來增設新站，而原本的舊站體也將請相關單位設計彩繪或是增設意象，活化成觀光打卡景點，讓舊站發揮新功能，繼續為萬里觀光服務。