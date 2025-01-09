新北市美術館斥資近30億元打造 4/25開館
位在新北市鶯歌區的新北市美術館將在4月25日開館，新北市長侯友宜說，工程花費近新台幣30億元，創館理念為立基在地、面向世界，希望提供民眾文化藝術場域，也跟國際接軌。
侯友宜表示，新北市應該要有一座全民美術館，結合在地文化觀光，這是多任縣市首長都有的想法，他從擔任新北市副市長開始參與新北市美術館籌建，民國90年開始醞釀興建，工程歷經7次流標，決標時發生復興航空空難，之後遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等挑戰，坦言「這一路走來真的很不容易」。
侯友宜說，為了讓全民都能進入新北市美術館，不僅改善周邊人行道空間，三鶯轉運站也落成，另外，新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年通車，透過一系列工程完成，希望帶動土城、樹林、三峽、鶯歌發展。
侯友宜表示，新北市美術館以「蘆葦叢中美術館」為發想，長短不一的銀白色線條環繞建築四周，呼應蘆葦意象，吸睛特別，未來美術館可與新北市立鶯歌陶瓷博物館搭配，附近還有客家文化園區與李梅樹紀念館，將成為新北市藝術文化重要區域。
新北市美術館長賴香伶分享，新美館將推出多項展覽和藝術計畫迎接開館，包括梳理新北市藝術發展脈絡「往來／照見--新美館典藏研究展」、探討新北在地與全球藝術共振的國際主題策劃展「基進城市」、鼓勵觀眾參與共創的互動展覽「再自然不過的事」、新美館灰盒空間委製計畫「新店男孩：Don't Worry,Baby」等。
新北市美術館表示，4日8日到4月13日試營運期間免費入館，邀請民眾搶先一睹風采；5月30日，2025雙北世界壯年運動會閉幕活動也將在新美館園區舉辦。
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