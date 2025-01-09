台北大巨蛋缺失改善挨批「原地踏步」 體育局預算卡關

北市議會臨時大會下午審議市府預算，議員陳宥丞指出，遠雄大巨蛋的VIP分潤、使用情況，以及大巨蛋的抽票、實名制，都原地踏步，要求將體育局的預算，全部送政黨協商。體育局長王泓翔表示，VIP分潤已經將進入第二次協商 ，評委會也已經成立，1月底前將召開第一次工作會議。

陳宥丞指出，遠雄大巨蛋營運計畫書、評估報告和各項計分，是否已經完成統計？大巨蛋缺失改善情況，是否有送議會？另外，大巨蛋不只漏水缺失，其他的缺失，討論了2年，該送議會的都沒送。

另外，陳宥丞指出，小巨蛋已有抽票制和實名制，但大巨蛋還沒有，大巨蛋缺失和相關的進度，體育局在審預算時，和在總質詢、部門質詢時全都一樣，回答像「答錄機」，他要求將體育局全部的預算都送政黨協商。

體育局長王泓翔指出，大巨蛋實名制是未來的方向，會發文給遠雄納入主辦方合約契約中 也會和文化局討論。至於營運計畫的評分標準已經完成，評委會也已經成立，預計1月底前將召開第一次工作會議，預計在9月做營運計畫評估。至於VIP包廂分潤機制和使用狀況，已經進入第二次協商。