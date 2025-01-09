新北人口增長 新北議會下屆將增至68席

新北市人口近年持續增長，新北市選委會日前發送公文給各選區議員問券調查指出，依人口數改變，下一屆新北市議員選舉，第2選區（林口、五股、泰山）議員席次將增加1席至5席，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）將減少1席至9席，而第12選區（平地原住民）、第13選區（山地原住民）將各增1席，總席次將從66席增加至68席。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，依目前趨勢，席次會朝增至68席規畫，不過實際席次，會以選前6個月，也就是2026年5月最終人口數最後確認。

依地方制度法規定，直轄市超過200萬人口，扣除原住民議員席次，區域議員人數不得超過62席，目前新北區域議員席次已額滿，在無法增加席次的情況下，有地方增加席次，就有地方要減少。

新北市選委會根據2024年12月新北市人口404萬7001人計算，以區域議員6萬4278人可選出1席議員計算，第二選區總人數30萬1344人，應該要有4.6席議員，但目前僅4席，下一屆應增加至5席才能滿足選民需求。

而第八選區，總人數60萬7724人除以6萬4278人，應該選出9.4席議員，目前10席議員，超過需求。

山地與平地原住民席次，不受限62席區域議員限制，依照目前平地原住民人口4萬1423人，每1萬356人選出一席為標準，應增加至4席（原3席）；山地原住民目前人口2萬354人，每1萬177人選出1席比例，應該增加至2席（原1席）。

黃堯章說，據人口數字推算後，第二選區在下一屆增加1席，第八選區減少1席，平地與山地原住民各增1席。不過他強調，實際人口數依法會在選前6個月確認，以2026年5月的人口數為主，屆時會將調整內容送給中選會核定後發布實施。

第八選區下一屆減至9席，恐影響藍綠布局。地方人士指出，該選區目前藍有5席，綠4席，無黨1席，過往藍營都以現任優先提名，現任5席都會想要連任，影響不會太大。

但綠營提名採初選民調，目前傳出立委吳琪銘有意推派其子出馬，恐衝擊綠營現任議員選情，考驗現任地方黨部主委、立委蘇巧慧的智慧。

該選區國民黨議員江怡臻指出，土樹三鶯人口近年包括土城暫緩開發區或頂埔人口移入愈來愈多，少一席對民眾不太公平，目前席次減少幾成定案，現任議員只能繼續努力經營，爭取連任。

江怡臻也說，現階段也有議員在討論要重新畫分選區，有人希望土城與三峽、樹林與鶯歌分開，也有人認為土城一區，樹三鶯一區，但「眉角」很多，還要再討論。

該選區民進黨議員卓冠廷表示，第八選區人口超過60萬，全國規模最大，且正值快速發展，包括北大特區，鳳鳴地區、尖山地區都有大量新移入家庭，地理位置上更具串連北北桃生活圈的樞紐性質，加上未來捷運三鶯線和樹林線的通車，都在在顯示土樹三鶯的發展在未來幾年只會加速不會趨緩。

卓冠廷認為，光從城市區域發展的角度來看，土樹三鶯就應該維持現有的十席，服務的深度和廣度才更好維持一定的品質，來幫助、盯緊選區的轉型發展和規畫，相信土樹三鶯的人民也是如此希望。