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「新北黑白切大賽」徵集最強廚人PK對決

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北版黑白大廚來了！新北市政府市場處於8日舉辦「2025新北黑白切大賽」啟動宣傳記者會，由新北市長侯友宜宣布活動正式開跑，現場邀請吳秉承主廚示範黑白切創意吃法，並徵求新北市場攤商與商圈店家報名參賽，獎金合計高達50萬元。

侯友宜市長表示，本次選定「豬肉」與「黑白切」為主題，除豬肉為臺灣飲食文化不可或缺的一環外，新北在大臺北地區每日豬肉需求量更是全臺之最；而黑白切則是臺灣人民共同的回憶，其中的刀工與烹煮技藝更是充滿學問，從產地到餐桌，新鮮美味一日完成，一盤黑白切便可道盡工作者的甘苦與辛勞，因此希望透過辦理「新北黑白切大賽」推廣臺灣豬肉，為庶民美食文化增添豐富深刻的記憶，並達成拓展在地經濟發展之目的。

經濟發展局局長盛筱蓉指出，新北幅員廣大而市場與商圈眾多，每個地區都有幾間支撐在地日常生活與回憶的經典美食，是經濟發展重要的原動力。如汐止金龍市場的「阿燕米粉湯」，經營至今已逾40年，攤位的米粉湯與黑白切是當地民眾們記憶中的好滋味，也是旅外遊子回鄉必吃的美食；瑞芳美食廣場的「豬腸米苔目」則以Q彈滑嫩的米苔目為特色，淋上幾匙醇香不油膩的大骨湯底，搭配老闆精湛刀工所料理的黑白切小菜，用餐時段總是人客絡繹不絕。

市場處補充，本次競賽活動分為市場商圈的「一般組」與餐飲相關科系學校的「創意組」，報名期間自即日起至114年2月7日止。

聚傳媒

經濟發展 豬肉

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