市政大樓將設聯醫診間 北市：以公務員及員工優先

台北市府編14億餘元預算改造市政大樓，規劃2到4樓設保母室、聯醫看診室等。藍營議員擔憂民眾把看診室當醫院，市政大樓成醫療據點。市府今天表示，會以北市公務員為優先。

北市府指出，考量市政大樓啟用至今30年，為改善整體洽公及辦公環境，推動市政大樓「延壽」智慧化專案計畫及整修工程，期程3年，編列新台幣14億餘元預算。

台北市議會民政委員會先前審查此筆預算時，國民黨議員問及改建市政大樓相關規劃，北市府公共事務管理中心回應，將在2至4樓設保母室、聯合醫院看診間、老人日照場所等。

國民黨台北市議員詹為元說，市政大樓內原本有1處看診室，民眾使用率不高，若市政大樓後續規劃完成，因臨近醫院少，附近里民是否會到場看診，建議有分級分流掛號制度。

國民黨市議員曾獻瑩則表示，市政大樓將設聯合醫院門診室，若開放市民就診，市府大樓是否變為聯合醫院另個據點，若要開放給民眾，應建立市府員工優先制度。

市府回應，市府大樓附近確實辦公大樓多，若市政大樓2到4樓後續改建完成，民眾想看診確實難阻止，會評估議員建議，研擬採分流分級機制。

北市府公共事務管理中心主任林美娟今天接受電話訪問說，為因應市政大樓「延壽」智慧化專案計畫及整修工程，規劃針對市政大樓西區2至4樓空間進行改善。

她說，初步規劃市政大樓2樓將設保母室，3樓有員工照護園區如台北市立聯醫5個診間、老人日照空間、心理諮商室，4樓為各局處會議室等，總經費約6500萬元，相關服務會先以北市公務員及員工為優先。

林美娟指出，市政大樓「延壽」智慧化專案計畫及整修工程，市府編列14億餘元預算因應，等議會通過預算，會先改善2到4樓空間，預定今年底陸續完成。