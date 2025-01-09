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侯友宜宣布新北美術館4月開館 三分鐘回顧誕生艱辛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，今新北市長侯友宜宣告將於4月25日開館。以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營運。記者李定宇／攝影
新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，今新北市長侯友宜宣告將於4月25日開館。以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營運。記者李定宇／攝影

新北美術館（新美館）歷經多年籌備，今新北市長侯友宜宣告將於4月25日開館。以全民美術館為定位，4月8日至4月13日試營運，侯友宜在台上三分鐘致詞回顧新美館建設艱辛，議員蘇泓欽要求交通局做好開館人潮準備。

新北市長侯友宜今表示，新北市在北縣時代就見證了蓬勃的藝術發展，培育出許多藝術人才，為新北藝術發展奠定良好的基礎。侯友宜指出，新北市需要一座全民美術館，能夠結合在地特色並與國際接軌，這個想法歷經多任縣市首長，從90年代就開始醞釀。

他回顧自己2009年擔任新北副市長時承擔籌備美術館責任，期間經歷國際競圖、招標、疫情和物價波動等挑戰，並歷經流標7次，決標時發生空難的意外，最終克服種種困難，讓美術館順利開館。侯友宜說美術館本身的建設，周邊環境改善也至關重要，包括人行道空間、交通設施等，希望能將美術館打造成為市民共享藝術文化的場域。

副市長劉和然在致詞中表示，去年6月27日新北市美術館自治條例通過，代表美術館正式進入營運階段。作為美術館董事長，希望能打造一座真正的全民美術館。劉和然也提到，美術館已找到具有博物館學專業背景和豐富營運經驗的館長，並和所有董監事都期許美術館能夠在地化和國際化接軌，讓市民都能感受和學習藝術。

議員呂家愷說，新北美術館的開幕，不僅能提升新北藝術文化氣息，更重要的能夠為鶯歌及周邊三峽、樹林的觀光產業及人潮，帶動地方產業發展。呂期盼未來也將持續與市府研究如何提升在地住宿休閒量能，用實力留著觀光客，才能讓在地經濟產值加倍成長。

議員蘇泓欽則關注美術館的交通配套措施，包括三鶯線捷運的進度、公車路線和班次、周邊停車位的數量等。蘇泓欽建議市府加強大眾運輸系統的完善程度，在捷運開通前增加公車班次，並確保交通便利，才能吸引更多人潮參觀美術館。

賴香玲館長今發布開館軸被主題，表示新美館不單是展示藝術作品的場域，更希望成為一座重視傾聽，回應觀眾與社會期待的美術館。為了體現創館願景和核心價值，新美館將推出多項精采展覽和藝術計畫迎接開館。江怡臻說，今天參觀館內空間，非常驚喜，不僅舒適透亮，也與館外三鶯風景相互輝映，對策展來說是很大的挑戰，也更令人期待。

開展主題包括梳理新北市藝術發展脈絡的「往來／照見--新美館典藏研究展」、探討新北在地與全球藝術共振的國際主題策劃展「基進城市」、鼓勵觀眾參與共創的互動性展覽「再自然不過的事」、新美館灰盒空間委製計畫「新店男孩：Don't Worry, Baby」等。

美術館表示，新美館開館時規劃各項展覽及教育推廣活動外，戶外園區也將規劃連續數週、特別企劃開館系列展演活動。5月30日還有新北市和北市共同主辦世壯運閉幕活動，與全國民眾共譜屬於新北與台灣美術的詩章。

侯友宜在台上三分鐘致詞回顧新美館建設艱辛。記者李定宇／攝影
侯友宜在台上三分鐘致詞回顧新美館建設艱辛。記者李定宇／攝影
副市長劉和然（前右二）在致詞中表示，去年6月27日新北市美術館自治條例通過，代表美術館正式進入營運階段。作為美術館董事長，希望能打造一座真正的全民美術館。記者李定宇／攝影
副市長劉和然（前右二）在致詞中表示，去年6月27日新北市美術館自治條例通過，代表美術館正式進入營運階段。作為美術館董事長，希望能打造一座真正的全民美術館。記者李定宇／攝影

侯友宜 新北 美術館

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