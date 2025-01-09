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有免費接駁車！迪化街年貨大街11日熱鬧開張 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
迪化商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝
迪化商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝

農曆春節將至，台北市著名年貨採買點「迪化街年貨大街」將在11日起舉辦「2025台灣年味在台北」活動，每年都吸引大批人潮，轄區警方今天公布交通管制路線，並針對部分交通路段啟用快打機制，呼籲民眾配合員警疏導。

大同警方指出，今年年貨大街周邊停車場費率調整為每小時80元，並將針對民生西路、南京西路、重慶北路、延平北路、鄭州路等轄區內易壅塞路段規劃交通疏導措施，提供「捷運北門站-南京西路口(塔城)－涼州街－民生西路口(大稻埕碼頭)-南京西路/後車站」路線免費接駁專車，紓解採買年貨人潮及車流。

警方表示，迪化街商圈1月11日至1月27日，管制迪化街1段（南京西路至歸綏街），每日12時至24時止；管制民樂街（歸綏街至民生西路），周1至周415時至22時，周515時至24時，假日12時至24時；管制民樂街（民生西路至南京西路），時段性僅限北往南單行，周1至周415時至22時，周515時至24時，假日12時至24時；管制民生西路與民樂街口，每日15時至23時，實施雙向禁止左轉管制；管制歸綏街（延平北路至環河北路），周1至周415時至22時，周515時至24時，假日12時至24時。

華陰街北車及後站商圈，1月11日至1月27日，管制華陰街（重慶北路至太原路口）每日10時起至22時止。

寧夏夜市商圈，1月21日至2月10日，管制寧夏路（民生西路至平陽街段以東封閉，維持西側通行；平陽街至南京西路單號側23-2號、雙號側22-5號兩側騎樓規劃延伸攤位，人行道禁止設攤），每日16時至24時；1月22日0時至1月23日6時，管制平陽街（寧夏路至太原路間）。

華陰街北車及後站商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝
華陰街北車及後站商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝
寧夏夜市商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝
寧夏夜市商圈道路管制範圍圖。記者翁至成／翻攝
年貨大街期間接駁公車路線示意圖。記者翁至成／翻攝
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人行道 年貨大街 迪化街

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