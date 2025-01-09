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新北春節勞軍 侯友宜感謝駐守的13部隊守護新北

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
農曆春節將來臨，新北市長侯友宜於昨春節勞軍晚會中，代表全體市民向駐守新北的13個國軍單位表達感謝。圖／新北民政局提供
農曆春節將來臨，新北市長侯友宜於昨春節勞軍晚會中，代表全體市民向駐守新北的13個國軍單位表達感謝。圖／新北民政局提供

農曆春節將來臨，新北市長侯友宜於昨春節勞軍晚會中，代表全體市民向駐守新北的13個國軍單位表達感謝，也表揚63個協助役政有功的人員及單位，感謝國軍及同仁一整年來對新北的付出。

侯友宜於春節勞軍晚會中，用剛公布的新北春聯「蛇福泰吉」道賀，祝福每位國軍、役政同仁，蛇年福氣滿滿、大吉大利。他指出，新北市是全國最大的城市，猶如台灣的縮影，需要大家齊心齊力，在面對國際及兩岸情勢，更需要嚴陣以待，才能讓這塊土地平安。未來依然面臨許多挑戰，新北市仍需要軍民一體，團結面對，相信有大家的守護，新北會更好。

民政局指出，受贈的部隊去年不僅在漢光演習期間全力配合調度演練，也在風災後提供新北最暖心的支持，包含了陸軍第六軍團指揮部、國防部資通電軍指揮部、北部地區後備指揮部、海洋委員會海巡署北部分署、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、陸軍第三地區支援指揮部、憲兵第二0五指揮部、新北市後備指揮部、新北市後備旅、憲兵指揮部新北憲兵隊、空軍防空暨飛彈第七九三旅、陸軍第三地區支援指揮部台北乙型聯合保修廠等13部隊。

受表揚人員中，有9位是體檢醫院的醫護人員，負責徵兵檢查作業，影響國軍及替代役服勤素質以及役男權利義務甚鉅；還有11位是後備團體的弟兄與寶眷，積極投入社會公益活動，探訪育幼院、關懷獨居榮民及舉辦捐血活動等多方位的對社會貢獻。

民政局局長林耀長表示，新北市去年共辦理7梯次的替代役備役役男演訓，召集EMT-1初級救護員繼續教育課程，並於林口區南勢埔靶場辧理替代役備役役男步槍實彈射擊訓練，強化救援量能、國防意識及基本射擊技能，藉以提升災害防救輔助人力。

侯友宜 國軍 新北 陸軍

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