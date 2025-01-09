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新北五股五興公托啟用 舊戶政所拉皮成五星級「小白宮」　　　　　　　　　

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
五股五興公托空間內部寬敞。圖／新北市社會局提供
五股五興公托空間內部寬敞。圖／新北市社會局提供

新北市第124家五股五興公共托育中心於9日開幕啟用，這棟建物原本是舊五股戶政事務所，經社會局重新拉皮整修粉刷為白色，被地方稱為「五股小白宮」，將提供28名0至2歲嬰幼兒收托，即日起開放網路報名，2月11日上午10時辦理公開抽籤。

受委辦的社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛表示，小時候作文課的願望是長大後要當老師，後來也的確從事幼教30年。她說，五興公托就是「五心公托」，要用愛心、耐心、歡喜心、自信心來教育孩子，並讓家長放心。

新北市副秘書長柯慶忠表示，五股人口已達9萬5千多人，目前仍穩定成長，將邁入10萬大關，市長侯友宜提出的公托倍增政策，雖已達成，市府仍積極評估現有資源分配，找尋適合的場域，以滿足家長的托育需求。

柯慶忠也提到，財劃法新修正通過後，新北市可多分配300多億元，侯友宜市長已宣布要多用在基礎建設和公共建設，另10分之1專用在社會福利，特別關注幼兒、長者、婦女及特教生等族群，新北市雖已經有124家公托，仍會持續布建。

社會局長李美珍表示，五股五興公托中心收托28名0-2歲嬰幼兒，即日起開放網路報名（https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/#/index） ，報名至2月6日下午5時止，並於2月11日上午10時公開抽籤，同日下午2時公告。

新北第124家五股五興公托中心正式啟用。圖／新北市社會局提供
新北第124家五股五興公托中心正式啟用。圖／新北市社會局提供
新北第124家五股五興公托。圖／新北市社會局提供
新北第124家五股五興公托。圖／新北市社會局提供

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