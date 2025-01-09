市民高架部分匝道封閉 駕駛怨平面塞車…北市交通局：試辦觀察檢討

台北市交通局交工處去年12月17日平日17時到19時封閉東寧路東往西方向上市民高架匝道，不過，民眾批評此舉造成平面路段壅塞。交工處回應，目前仍在試辦階段，雖有利有弊，現行數據觀察，市高道路速率提高6%，但仍會持續觀察以利後續研議檢討。

該用路計畫為了緩解下午尖峰時段，市民高架東往西方向的車流，包含封閉東寧路上市高匝道，封閉期間往西方向持續行使市民平面道路，改由光復南路匝道上市高，以及平日17時至20時環河北路上市高實施調撥，禁止車輛由環河北路匝道往東上市民高架。

不過，東寧路匝道就遭用路人抱怨，封閉匝道反倒造成平面路段塞車，光復南路平常就已經很塞，現在更動彈不得，「讓上面（市民高架）通順，但是苦了平面用路人。」

復盛里長張晉維說，確實有些人反映過平面道路變塞，「一般來說東寧路小小條，只會稍微塞車，但是把匝道封起來，就變成往光復南路擠去，直覺上比較難理解。」但目前聽說是測試階段，詳細的成效還評估。

交通處規畫科長李薇婷說明，相關規畫是與警察局攜手，透過平日觀察而提出建議參考，確實紓解高架車流，平面道路會有車流提高的狀況，但目前計畫實施2周，有些駕駛仍不熟悉，因此未提早改道，「會先以一個月試辦為主，再進行檢討。」

李薇婷也說，現階段觀察市高的道路速率確實有提升6%，同樣的，也不排除有駕駛尚未清楚政策，仍習慣下班避開行駛市高，因此數據仍要持續觀察。

至於對於內湖科技園區的交通是否有改善？李薇婷說，計畫仍是以緩解市高東往西方向的車流，不見得是內科，不過也有些車流是從麥帥一橋、二橋匯入。