寶可夢GO盛會 2月21日新北大都會公園登場
新北市府今天表示，「寶可夢GO」盛會，將於2月21日至23日在大都會公園舉行。結合雙北、桃園捷運路網10條路線，盼3天吸引全球逾50萬名寶可夢訓練家到新北，帶動周邊商機。
市府觀光旅遊局開記者會表示，人氣手遊「寶可夢GO」盛會將於2月21日至23日，以新北大都會公園為主會場，為世界各地寶可夢訓練家，帶來抓神獸冒險盛宴。
觀旅局表示，境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」將首次登場，活動期間，新北大都會公園將成為寶可夢訓練家舞台，除在真實世界打造寶可夢棲息地，現場也有多處拍照景點與周邊商品、美食市集。
觀旅局說，本次活動也和捷運公司規劃特殊活動限定寶可補給站台。新北市有豐富自然景色、珍貴人文歷史，為了讓訓練家們探索新北，規劃10條官方探索路線遊程。
他說，活動跨域合作，整合台北、新北、桃園捷運公司，提供便捷交通服務和活動體驗。另外，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等電信業者代表也出席記者會，宣布規劃主會場內電信訊號，提供民眾們良好活動體驗。
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