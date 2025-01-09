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北市市政大樓延壽計畫 未來設心理諮商、托老、診所

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府未來有5個診間開放民眾看診。本報資料照片
台北市政府未來有5個診間開放民眾看診。本報資料照片

北市府編列1.9億元進行市府大樓延壽計畫，其中規畫在市府低樓層增加300坪空間，設置心理諮商、5間醫療診間老人日照場所等設施。但議員質疑，若醫療診間開放給民眾使用，是否變成「市立聯合醫院」？北市秘書長李泰興表示，除了希望做好市府員工健康管理，經聯醫評估，看診也希望開放民眾使用，服務鄰近居民。

市議員詹為元表示，原市政大樓內只有1個診間，外面民眾使用率不高，但未來規畫完成，附近里民會來看診，加上附近也沒有甚麼醫院，但市府診所，主要還是要保障市府員工的看病權利，因此建議在掛號時，建立分級分流的制度。

市議員曾獻瑩指出，3樓門診開放給一般市民，是否把市府大樓變成聯合醫院另一個據點？他也建議若開放給一般民眾，應優先建立機制，一旦開放就收不回去，一開始就要說「以市府員工優先」聯醫有自己要負的責任和服務市民的目的。

北市府市政大樓1個診間，除了市府員工，也開放給民眾看診掛號領藥，來看診者，市府員工8成，未來將從1個診間擴大到5個診間。北市公管中心主任林美娟指出，市府大樓西區未來重新規畫，2樓為職場保母空間，3樓是員工照護園區，並設台北市立聯醫5個診間看診、老人日照場所、心理諮商室，另外，4樓是各局處的會議室及接待室。

李泰興說，老人日照場所僅提供市府員工使用，若員工家中有長者獨居就可以來市府3樓，等於是員工長者托老所，醫療診間開放市民都可以使用。另外，市政大樓附近多為辦公區，較少住宅，但民眾來看診，很難拒絕，且市府都開放民眾進出，未來還是會以市府員工為主要服務對象，掛號時以市府員工為優先，採分流分級機制。

北市府 心理諮商 議員

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