「我是ㄌ一 ㄤ ˇ寶」蔣萬安二寶Olie畫春聯 天真自我介紹網笑翻

台北市長蔣萬安今在臉書公布市府春聯「蛇馬龍鶴」的領取方式，並Po出和「二寶」Olie畫春聯的影片，蔣萬安問Olie「你是第幾寶呀？」他天真直接回答「我是兩寶」，蔣萬安聽了笑說「你是二寶」，萌樣讓網友大讚「好可愛的二寶」。

蔣萬安臉書發文後，不久就吸引70多人留言，一半以上大讚「二寶」超級可愛，有人看完也說二寶很有主見、很聰明；Olie聰明不輸給爸爸。

蔣萬安臉書也公布春聯領取方式：