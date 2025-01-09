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「我是ㄌ一 ㄤ ˇ寶」蔣萬安二寶Olie畫春聯 天真自我介紹網笑翻

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今在臉書公布市府春聯「蛇馬龍鶴」的領取方式，並貼出和「二寶」Olie畫春聯的影片。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今在臉書公布市府春聯「蛇馬龍鶴」的領取方式，並貼出和「二寶」Olie畫春聯的影片。圖／取自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安今在臉書公布市府春聯「蛇馬龍鶴」的領取方式，並Po出和「二寶」Olie畫春聯的影片，蔣萬安問Olie「你是第幾寶呀？」他天真直接回答「我是兩寶」，蔣萬安聽了笑說「你是二寶」，萌樣讓網友大讚「好可愛的二寶」。

蔣萬安臉書發文後，不久就吸引70多人留言，一半以上大讚「二寶」超級可愛，有人看完也說二寶很有主見、很聰明；Olie聰明不輸給爸爸。

蔣萬安臉書也公布春聯領取方式：

即日起，上班時間在臺北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取，數量有限，領完為止！

除了經典的春聯，今年我們特別推出限量的 #著色斗方，非常適合親子一起同樂，我和二寶Olie玩得很開心！歡迎爸爸媽媽帶著孩子們一起動手發揮創意，繪製獨一無二的春聯！

・著色斗方 怎麼兌換？

1/11-1/15 只要到 Taipei Zoo 臺北市立動物園，擺出指定姿勢，和園內名字有 #蛇馬龍鶴 任一字的動物合照打卡，就可以到 #兩棲爬蟲動物館 櫃台兌換，#每日限量500份，發完為止！

舉例來說…

青「蛇」、蒙古野「馬」、變色「龍」、丹頂「鶴」，通通都過關！

沒有兌換到也不用灰心，著色斗方提供 #開源列印 ，使用7-11 ibon輸入序號ASUSPKYPNMQ6P下載列印，想印幾張就印幾張！（操作懶人包放在留言處囉

春聯 蔣萬安

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