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陶博館2025全國兒少陶藝獎開徵 用陶藝構築運動夢想

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市陶博館今宣布兒童與青少年專屬的「2025全國兒少陶藝獎」徵件開始。圖／陶博館提供
新北市陶博館今宣布兒童與青少年專屬的「2025全國兒少陶藝獎」徵件開始。圖／陶博館提供

新北市陶博館今宣布兒童與青少年專屬的「2025全國兒少陶藝獎」徵件開始。本屆以「站上巔峰：我的運動舞台」為主題，邀請全國的學生將奧運會、世界盃，或是其他心中嚮往的頂尖賽事，透過陶土和圖畫創作出心目中最熱血感動的運動想像。

陶博館長張啟文表示，2025全國兒少陶藝獎是展示兒童和青少年的創意平台，也是未來陶藝創作的重要培養基地，透過競賽激發學子們對陶藝的熱情，在創作中找到自我，並與社會產生連結。本屆以運動為主題，鼓勵孩子們用陶藝刻畫出運動員的專注姿態、賽場的熱血氛圍，或選手奪冠瞬間的激動與喜悅，展現對運動的熱情及觀察。

2025全國兒少陶藝獎鼓勵學童培養藝術創作力與美感素養。本屆比賽分為立體雕塑組與平面彩繪組兩大類。立體雕塑組分設國小低年」、國小中年級、國小高年級、國中組及高中職組共五組；平面彩繪組則設有國小低年級組、國小中年級組及國小高年級組共三組。每組各評選出優秀的作品，分別頒發圖書禮券：首獎2000元、銀獎1500元、銅獎1000元，並設優選若干名，頒贈圖書禮券800元。所有得獎者將獲頒獎狀，獲獎作品將於陶博館展出。

為鼓勵尚未接觸陶藝的孩子以繪畫作為進入陶藝世界的起點，平面彩繪類提供簡單徒手繪畫的方式，讓資源有限的學校也能參與，為學生創造更多元的學習機會。初審階段以平面圖稿進行評選，通過初審者可進一步參加由陶博館舉辦的釉下彩繪活動，現場於素燒坯圓盤上創作，並交由陶博館燒製成品進行複審。

新北市陶博館今宣布兒童與青少年專屬的「2025全國兒少陶藝獎」徵件開始。圖／陶博館提供
新北市陶博館今宣布兒童與青少年專屬的「2025全國兒少陶藝獎」徵件開始。圖／陶博館提供

彩繪 陶藝

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