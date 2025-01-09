新北蘆洲長安機械停車場改建 拚2026年9月完工
新北市政府交通局表示，蘆洲區長安機械停車場改建工程進度超前，未來將有382格停車位，改善原先周邊地區停車位不足問題。交通局長鍾鳴時說，希望2026年9月如質完工。
鍾鳴時表示，停車場周邊多是老舊社區，加上長年使用、維修成本高，且僅148格停車位不敷使用，專案啟動都市計畫個案變更及規劃改建為地上8層、地下1層立體停車場；工程總經費新台幣7億1080萬元，中央前瞻基礎建設計畫補助1億3000餘萬元。
交通局停車管理科代理科長王昶閔今天透過新聞稿說，工程目前正進行地下樓層樑柱模板組立施作，整體預定進度22.9％，實際進度超前為23.72％，未來停車場1樓將設長者活動空間。
根據新聞稿，在地居民期待早日完工，周邊住宅人口密集，一旁廟埕傍晚變夜市，停車需求大，而相距約50公尺處私人停車場收費1小時70元，是不小開銷。
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