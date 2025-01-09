影／輝達設總部 蔣萬安：盼帶黃仁勳看看台北市

台北市長蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前受訪針對京華城、饗饗餐廳疑似中毒案、輝達設總部等相關問題回應，隨後在春聯揮毫大會致詞時表示，周杰倫大巨蛋演唱會創造17億元經濟效益，與張惠妹大巨蛋演唱會、跨年，讓大巨蛋經濟成型。

蔣萬安在記者會上展示自己親自手寫的「蛇馬龍鶴」，表示這是取台語「啥物攏好」諧音，是什麼都好的意思。隨後在春聯揮毫大會上寫「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。