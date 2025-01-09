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影／輝達設總部 蔣萬安：盼帶黃仁勳看看台北市

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，在春聯揮毫大會上寫「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，在春聯揮毫大會上寫「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。記者蘇健忠／攝影

北市蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前受訪針對京華城、饗饗餐廳疑似中毒案、輝達設總部等相關問題回應，隨後在春聯揮毫大會致詞時表示，周杰倫大巨蛋演唱會創造17億元經濟效益，與張惠妹大巨蛋演唱會、跨年，讓大巨蛋經濟成型。

蔣萬安在記者會上展示自己親自手寫的「蛇馬龍鶴」，表示這是取台語「啥物攏好」諧音，是什麼都好的意思。隨後在春聯揮毫大會上寫「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。

蔣萬安表示饗饗餐廳發生中毒事件後，照常營業收客，因餐廳未遵行停業要求，台北市衛生局依照食安法重罰300萬元罰鍰，隨後到旗下其它餐廳檢查，並駁回饗饗申請復業的申請。針對國外企業來台北市設總部表示，如果有機會會非常願意，能夠帶黃仁勳或是他的團隊好好地來看看台北市，這邊的生活機能、交通的便捷、居住以及豐沛人才，絕對是國外企業的首選。

台北市長蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，展示自己親自手寫的「蛇馬龍鶴」，表示這是取台語「啥物攏好」諧音，是什麼都好的意思。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，展示自己親自手寫的「蛇馬龍鶴」，表示這是取台語「啥物攏好」諧音，是什麼都好的意思。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左五）上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，一起寫下「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左五）上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，一起寫下「台北迎春暖 瑞氣滿民家」的「瑞」字。記者蘇健忠／攝影

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