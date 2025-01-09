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財劃法新北增374億 將加大建設、社福

聯合報／ 記者李成蔭林麗玉／連線報導
新北市長侯友宜。聯合報系記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者李成蔭／攝影

財劃法修正通過，新北市分配金額有望增374億元，但憂心中央一般性補助、計畫性補助不知是否會因此受影響。市長侯友宜說，增加的補助將用於七大面向，包括交通、水利、文教、運動休閒、醫療健康、警消建設和社福項目，至少投入10%用於社福，對中央補助減少也將及早因應。

侯友宜昨在市政會議說，任期剩不到2年，不會浪費任何一天時間，今年將加大建設能量，讓計畫加速、社福加碼。

新北市研考會昨在市政會議中以「打造宜居新北 加速建設與福利」為主題做報告，提到財劃法修正案後，新北市分配金額有望增加374億元，更能加速推動相關建設。不過財政局憂心，中央一般性補助、計畫性補助不知是否會因此受影響，這些都是挑戰。

侯友宜說，新北人均分配是全國最低，在未來不到2年任期內，不會浪費任何一天時間，將錢花在刀口上。

新版財劃法修法後，台北市預估今年統籌款將增加416億元。北市秘書長李泰興表示，目前初估增加的統籌分配款可能會用於加速老舊校舍改建、三處社宅興建、治水計畫、加速淡水河岸基隆河沿岸改善、警消廳舍老舊市場改建、捷運興建等。

對新北打算投入10%以上用於社福，李泰興說，北市府各機關都在忙今年度預算審查，等預算審完就會討論。

侯友宜 財劃法

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