財劃法新北增374億 將加大建設、社福

新北市圖書館淡水分館，經過一翻整修後，在上個月底盛大啟用，而當中在五樓的常設展區，則是透過旅學堂文史特展揭開百年港都故事，由淡水在地文化團體旅學堂策劃的「大河東去，從滬尾到淡水」特展，以一輛從淡水老街P Cafe牽引而來的復古三輪車，搭配《迎親》老照片，串連起淡水的歷史記憶與現代風采。

2025-01-08 20:34