因應台智光案 北市警監視器有備援

台智光涉行賄弊案，北市府去年啟動備援系統招標，上月26日已確定由中華電信得標，北市警局表示，若台智光警用監視器案有「台智光從業人員遭起訴，不法事證明確」，警局就會報市府啟動備援，預計交接時間180天。

北市府今年度編列4.3億元的警用監視器傳輸費用，民進黨議員許淑華、林延鳳等人質疑，如果市府還是將錢付給台智光，將強烈反對。

國民黨議員秦慧珠說，未來不管要不要啟用備援，都還是要有警用監視器傳輸費經費，不贊成刪減。

警局犯罪預防科長左慧中表示，今年度的警用監視器傳輸費預算4.3億元，是用於警用監視器傳輸費，不僅是台智光，若未來啟動備援系統也要付給中華電信傳輸費；接下來若台智光起訴，預計1萬8095支監視器傳輸切換，最快也要180天。

左慧中表示，從去年上網公告招標備援，台智光就向警察局提出異議，不該招標備援，也向北市府採購申訴調解委員會提申訴，訴求都是會侵害台智光權益，還有向台灣高等行政法院提請暫停假處分。今年1月3日第4度申訴，是因備援系統廠商確認中華電信得標，台智光向工務局發包中心申訴，表達不服氣。

警察局長李西河表示，只要是台智光公司有損害市府利益，包括台智光或其從業人員有涉及回扣等不法事證，被起訴就會報市府啟動備援系統。