聽新聞
0:00 / 0:00

因應台智光案 北市警監視器有備援

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市警用監視器傳輸費爆出爭議，警察局備援系統確定由中華電信得標。本報資料照片
北市警用監視器傳輸費爆出爭議，警察局備援系統確定由中華電信得標。本報資料照片

台智光涉行賄弊案，北市府去年啟動備援系統招標，上月26日已確定由中華電信得標，北市警局表示，若台智光警用監視器案有「台智光從業人員遭起訴，不法事證明確」，警局就會報市府啟動備援，預計交接時間180天。

北市府今年度編列4.3億元的警用監視器傳輸費用，民進黨議員許淑華、林延鳳等人質疑，如果市府還是將錢付給台智光，將強烈反對。

國民黨議員秦慧珠說，未來不管要不要啟用備援，都還是要有警用監視器傳輸費經費，不贊成刪減。

警局犯罪預防科長左慧中表示，今年度的警用監視器傳輸費預算4.3億元，是用於警用監視器傳輸費，不僅是台智光，若未來啟動備援系統也要付給中華電信傳輸費；接下來若台智光起訴，預計1萬8095支監視器傳輸切換，最快也要180天。

左慧中表示，從去年上網公告招標備援，台智光就向警察局提出異議，不該招標備援，也向北市府採購申訴調解委員會提申訴，訴求都是會侵害台智光權益，還有向台灣高等行政法院提請暫停假處分。今年1月3日第4度申訴，是因備援系統廠商確認中華電信得標，台智光向工務局發包中心申訴，表達不服氣。

警察局長李西河表示，只要是台智光公司有損害市府利益，包括台智光或其從業人員有涉及回扣等不法事證，被起訴就會報市府啟動備援系統。

北市府 台智光 監視器

延伸閱讀

台智光案 綠議員不滿市府沒作為要求砍警局預算

蔣萬安有備援了！警監視器中華電信得標 台智光4度申訴

台智光採購案陳重文涉施壓社會局 圖利罪判8年6月

北市議會完成台智光調查報告定案 秦慧珠：內容送監察院

相關新聞

店家自製「一番賞」 籤筒沒大獎爆糾紛

每抽200到300元的一番賞公仔曾爆藏籤、混籤爭議，近期有店家自製一番賞，籤筒裡卻沒大獎，衍生消費糾紛。北市議員認為活動...

審議雙城論壇139萬預算 藍綠舌戰

雙城論壇今年輪到上海舉辦，北市府編139.4萬預算，民進黨議員認為，共機共艦持續擾台，不應再辦，主張將預算全數刪除；藍營...

因應台智光案 北市警監視器有備援

台智光涉行賄弊案，北市府去年啟動備援系統招標，上月26日已確定由中華電信得標，北市警局表示，若台智光警用監視器案有「台智...

財劃法新北增374億 將加大建設、社福

財劃法修正通過，新北市分配金額有望增374億元，但憂心中央一般性補助、計畫性補助不知是否會因此受影響。市長侯友宜說，增加...

完善生態教育場域 新北石門出磺口農場打造石砌生態池

石門區出磺口農場是生態環境教育場域，近年來除了既有的生態教育課程，也不斷的精進充實活動內容，為了要更完善生態教育場地，近來農場主人再度以古法石砌生態池，不僅可以應用這個生態池復育更多的原生種水草與魚類，並且階梯狀與週邊梯田相呼應也增添美感，還能夠補強場域的安全性，一舉多得。

新北圖書館淡水分館大河東去特展 見證淡水百年歷史風華

新北市圖書館淡水分館，經過一翻整修後，在上個月底盛大啟用，而當中在五樓的常設展區，則是透過旅學堂文史特展揭開百年港都故事，由淡水在地文化團體旅學堂策劃的「大河東去，從滬尾到淡水」特展，以一輛從淡水老街P Cafe牽引而來的復古三輪車，搭配《迎親》老照片，串連起淡水的歷史記憶與現代風采。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。