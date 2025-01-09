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審議雙城論壇139萬預算 藍綠舌戰

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

雙城論壇今年輪到上海舉辦，北市府編139.4萬預算，民進黨議員認為，共機共艦持續擾台，不應再辦，主張將預算全數刪除；藍營議員群起反對，反酸今年應廣邀綠營議員參加。雙方激辯，互不相讓，議長戴錫欽裁示送政黨協商，本周討論。

北市議會臨時大會昨審議市府預算，綠營要求刪除雙城論壇全部預算，民進黨議員林亮君指出，市長蔣萬安曾提到，舉辦雙城論壇前提是「中共不再擾台」且要有善意、地位對等，但共機共艦持續擾台，城市交流一定非得對上海？

民進黨議員簡舒培說，去年雙城論壇由台北市舉辦，但論壇前一天的晚宴都沒邀請議員，只有議長、副議長參加，蔣萬安自我設限，為何要自我矮化？

「當時沒有人逼他說辦雙城論壇的前提。」民進黨議員趙怡翔表示，蔣萬安為何沒有履行政治承諾？市長跳票，自己要向市民負責。

國民黨議員汪志冰反對刪預算，她說，兩岸情勢嚴峻，好不容易有溝通管道，且上海、台北交流已有具體成效，包括台北市垃圾不落地、長照都輸出到上海，城市交流是好事，且交流應不止於上海。

「民進黨議員抗議說沒被邀請，新黨也沒被邀，是不是也要抗議？」新黨議員侯漢廷說，民進黨和美國朋友碰面，是不是也要邀請新黨？不應該刪預算，應該把雙城論壇預算補足「辦多城交流」。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱建議，「市府不要太小氣」晚宴也讓民進黨參加；國民黨議員柳采葳反諷，應該更大方邀約民進黨議員參加，但「人家是主人，不想邀請他們」。

北市秘書長李泰興表示，北市城市交流不只有上海，去年蔣萬安也訪美東城市；副秘書長俞振華也說，台北市每一年都和姐妹市做交流，不只是上海。

北市府 民進黨 議員

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