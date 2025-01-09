店家自製「一番賞」 籤筒沒大獎爆糾紛

每抽200到300元的一番賞公仔曾爆藏籤、混籤爭議，近期有店家自製一番賞，籤筒裡卻沒大獎，衍生消費糾紛。北市議員認為活動前先行審查，以免個別店家破壞商圈信譽；商業處表示，中央尚無相關抽獎管理指引，會邀相關單位研議。

一番賞類似盲盒賭博，聲稱有機會以數百元抽中數千元大獎，公仔迷等趨之若鶩。近期西門萬年大樓有店家自製日本人氣「吉伊卡哇」一番賞，有人花數千元試手氣，抽完卻發現沒有最大賞獎項，認為遭詐欺而報警。行內人士坦言，非日本官方正版授權一番賞確實難防。

北市議員陳宥丞表示，類似抽獎活動常出現類似規避公平交易事件，消費者也缺乏有效申訴或處理機制，近期還有香港遊客受害，北市商業處應制定明確抽獎指引，並要求主辦單位提供完整獎項資訊，活動前接受審核，也要加強現場稽查與監督，提供即時舉報機制。

商業處回應，接獲一番賞抽獎爭議，會依消保法與法務局聯合稽查，若有缺失會輔導業者改善，未改善就開罰；接獲消費爭議，會請業者限期處理，未妥適處理則由消保官開協商會議，或由調解委員會調解。

法務局表示，若消費者有相關事證證明店家有詐欺故意或使用詐術等行為，可向警方提告。

記者走訪台北（Y區）地下街，沒幾步就有一番賞店家。地下街理事主席劉育豪說，2、3年前一番賞最大問題就是藏籤，但現在民眾都會算籤，類似爭議較少；民眾若擔心消費糾紛，可到正版授權的店家消費。

劉育豪表示，現在較多的爭議反而是店家自製的一番賞或盲盒福袋，「有些一番賞可能大獎被抽走，店家為回本，會自製一番賞或福袋，確實難以管理。」地下街也不定期稽查，提供申訴管道，「如果累積太多或者賣假貨，就請店主汰換店家。」

販售一番賞店家提醒，通常正版授權的都是整套開箱，消費者可注意籤後面的序號，若發現不同，就可能是2盒混籤。