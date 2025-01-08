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新北辦黑白切大賽以豬肉為主題 總獎金50萬元

中央社／ 新北8日電

新北市府市場處今天表示，豬肉為台灣重要飲食文化，「2025新北黑白切大賽」以豬肉為主題，盼勾起民眾記憶中的好滋味，徵求攤商與店家即日起報名，獎金合計高達新台幣50萬元。

市府經濟發展局長盛筱蓉今天在記者會表示，新北幅員廣大、市場與商圈眾多，到處都有支撐在地日常生活與回憶的經典美食，是發展庶民經濟的原動力。

她舉例，汐止區金龍市場的「阿燕米粉湯」，經營逾40年，攤位的米粉湯與「黑白切」（豬隻的內臟、器官各部位組合而成的小菜）是民眾記憶中的好滋味，也是遊子回鄉的必吃美食。

盛筱蓉說，瑞芳區美食廣場的「豬腸米苔目」的特色是Q彈滑嫩的米苔目，淋上幾匙醇香不油膩的大骨湯底，搭配老闆精湛刀工的黑白切小菜，令人食指大動。

市長侯友宜在記者會告訴中央社記者，新北每天的豬肉需求量為全台之冠，他父親是豬肉攤商，他很喜歡市場的「黑白切」，只要擔仔麵、切仔麵、油麵、炒米粉，或豬嘴邊肉、頭骨肉、肝連、三層肉，都是他舌尖上的美食。

市政府說，舉辦「2025新北黑白切大賽」，邀請攤商競賽，請民眾推薦心目中最棒的黑白切料理，推廣庶民美食文化，與在地特色優質好物及美食店家，為產業創造商機。

競賽分為市場商圈的「一般組」，與餐飲相關科系學校的「創意組」，報名期間至2月7日止。

美食 豬肉

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