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席開53桌 新北汐止厚德里連9年邀長輩吃尾牙

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
厚德里連續九年舉辦尾牙，每年都席開50幾桌宴請長者，傳遞社會溫暖。 圖／觀天下有線電視提供
厚德里連續九年舉辦尾牙，每年都席開50幾桌宴請長者，傳遞社會溫暖。 圖／觀天下有線電視提供

老人家沒有上班了，不過還是有年終尾牙可以吃，汐止厚德里連續九年，舉辦寒冬送暖尾牙餐會，今(8)日席開53桌，包括新北市副市長劉和然、新北市議員都來和長輩一起吃飯，圍爐話家常。

現場有樟樹國小帶來原住民好忙的舞蹈表演，炒熱現場氣氛，也感謝招待尾牙宴，另外，還安排社團帶來精彩演出，讓長輩們邊吃飯邊看表演，歲末年終的厚德山光活動中心很熱鬧，厚德里舉辦寒冬送暖關懷老人尾牙餐會，連續九年，邀請長輩們、還有弱勢家庭一起來吃飯圍爐。

厚德里長陳有諒說，今年已經是第九年舉辦，每年都辦50幾桌，非常感謝社會上善心人士的支持與幫助，讓厚德里能持續舉辦尾牙餐會，今天席開53桌，感謝各界幫忙，寒冬中讓里內長輩都感受到溫暖。

新北市議員白珮茹表示，今天很開心，里長陳有諒很有心，每一年都舉辦愛心餐會，讓里內的長者和孩子們齊聚一堂，受用豐盛的午餐，共且期許大家在新的一年能夠平平安安。

新北市議員張錦豪指出，謝謝厚德里連續九年都舉辦寒冬送暖餐會，這是一個精神的象徵，把愛散播出去，把愛傳達到社會上各個角落，很感謝社會團體的贊助，讓大家有一個溫馨的餐會。

席開53桌，並且準備了蘋果送給每位長輩，象徵平平安安，希望讓他們在寒冬中感受到社會的溫暖，開心過年。

尾牙 長輩

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