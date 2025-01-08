汐止員警春安執勤不打烊 扶輪社送加菜金
過年九天連假就要展開，在大部分的人開心準備過年的同時，員警們卻不打烊，為了感謝汐止警分局在春節期間執行治安交通、為民服務的辛勞，今(8)日汐止扶輪社就帶隊前往分局慰問，並且送上加菜金。
就要過年了，因應返鄉人潮的交通紓導、防竊、防詐騙等等，為了讓市民能夠平安過年，治安、交通工作不打烊，有感於大家忙著享受過年連假時，人民保母還是得輪班執勤，汐止扶輪社在社長黃易玨的帶隊下，一行人特地前往警分局慰問辛苦執勤的員警們。
汐止扶輪社社長黃易玨指出，汐止扶輪社本來就是經常會做社會公益，也很重視社區服務，汐止警分局所有的員警都非常的辛苦，所以，每年在春節前夕，都會略表心意，帶點加菜金來慰勞辛苦的警察人員，因為有他們，人民才能安心的過年，也能安心的每天睡個好覺，今天就帶著社友們，一起來致贈加菜金。
汐止警分局長徐俊生表示，感謝汐止扶輪社歷年來都會來慰問，年關將近，警方為執行114年加強重要節日安全維護工作，針對治安平穩、交通順暢、民眾安心項目全力投入，包含金融機構防搶、遏止賭博、取締重大交通違規及酒駕、加強舉家外出巡簽防竊等工作戮力以赴，以期達到年節期間，汐止治安交通平穩順遂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言