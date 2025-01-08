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輝達海外總部設在哪？ 新北市長侯友宜曾視訊爭取
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露將在台灣設立海外總部，各縣市都在爭取，新北市府提供新店、林口、淡水等多筆大於3公頃土地標的供輝達評估，並帶輝達代表現地會勘，市長侯友宜去年9月曾親自參與視訊會議，表達爭取輝達落腳新北的誠意與企圖心。
新北經發局長盛筱蓉說，正持續努力爭取，期待繼艾司摩爾（ASML）後再下一城。
據了解，新北市經發局陸續新店、林口、淡水等土地資訊供輝達參考，民間則提供土城、中和、板橋等選項，輝達還在評估中。外界預測，輝達獎落誰家可能在台北國際電腦展宣布，但知情人士說，應該還不會那麼快敲定。
輝達有提出需求，包括要3公頃以上土地，希望能蓋出樓地板面積大一點的辦公室，建蔽率要夠。
新北市政府表示，對於輝達投資一案相當重視，在第一時間就已與輝達總公司接洽，透過跨局處「招商一條龍」服務，評估輝達使用土地使用的各項可行性、區位、產業優勢及一條龍投資協助等資訊，完整提供給對方評估，希望輝達能落腳新北。
為爭取輝達進駐新北，侯友宜去年9月曾以視訊方式向輝達美國總公司說明新北安商永續的投資環境。
新北市議員陳偉杰說，他展開雙臂支持輝達到淡水設台灣總部，新北有強大的人口紅利，淡水發展正在起飛，也鄰近台北市，交通機能愈來愈好，「淡水夜市也好逛，黃仁勳一定會愛上」。
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