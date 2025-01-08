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新北春聯「蛇福泰吉」 瑞芳區公所開放索取

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市「蛇福泰吉」春聯，瑞芳區公所自即日起開放民眾索取，祝福大家全都好賺錢。 圖／觀天下有線電視提供
新北市「蛇福泰吉」春聯，瑞芳區公所自即日起開放民眾索取，祝福大家全都好賺錢。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接2025年蛇年到來，新北市政府發布新出爐的「蛇福泰吉」春聯，「蛇福泰吉」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，期許蛇年福運滿滿、國泰民安，大吉大利，萬事如意。自即日起，週一至週五上班時間，在瑞芳區公所一樓服務台開放民眾索取春聯。

蛇福泰吉的台語有三種意思，蛇年，好賺錢；全都好賺錢；都好，賺錢，也可以念吉蛇福泰(錢全都很好賺)、福泰蛇吉(好賺，全都是錢)。怎麼順怎麼念，選擇自己喜歡的順序來念，不同念法都能萬事如意，賺大錢。

「蛇福泰吉」春聯是由19歲的新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作。書法的「蛇」字，以柔中帶剛的筆法表現蛇的意象，線條流轉靈動，猶如蛇在遊走、蜿蜒，展現書法動態之美。蛇字結合蛇吐信的燙金線條，象徵蛇吐幸福，吉字上有燙金金幣，祝福大家蛇年都賺錢，幸福好運途。

春聯 蛇年

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