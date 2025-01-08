新北瑞芳爪峰社區手作500個愛心便當 偕獅子會關心長者
爪峰里的環保資收站及社區關懷據點這幾年做得有聲有色，社區除了將資收經費做為獎學金，更結合社區關懷據點在農曆年末送暖，今(8)日由社區志工製作500個愛心便當，台北市典範獅子會也來共襄盛舉，加碼致贈現金，讓社區長者揪感心。
市議員林裔綺說，爪峰里人口居瑞芳之冠，年長者比例也高，除了公部門的福利，也有賴於里辦公室和社區發展協會的共同合作，讓長者幸福滿滿，志工不辭辛苦一大早來做便當，五百個便當真的很不簡單。
爪峰里里長簡明慧，很感謝台北市典範獅子會連續四年，在社區發放愛心便當的當天，都來致贈加菜金，並陪伴長者又是唱歌又是跳舞，讓現場好熱鬧，讓長者內心都很感動。
爪峰社區發展協會理事長張信義表示，今天最感謝志工們清晨四點就來準備便當，從備料到烹煮都不假他人之手，便當菜色豐富營養，加上獅子會的加菜金，還有善心人士蔡麗君贊助百件保暖毛毯，一起祝福長者過好年。
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