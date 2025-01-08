活化農業廢棄物 新北三芝有機農場茶籽殼堆肥
為了照顧地球讓生態永續，減碳淨零成為每一個產業都相當重視的目標，在三芝區的有機農場，近來將農業加工廢棄物的茶籽殼回收再利用，一來為苦茶油廠解決了農業廢棄物的問題，二來也可以以茶籽殼堆肥增添有機農場土壤的肥沃度，讓來年作物可以長得更多更好。
三芝有機農場馬文權說，在茶籽殼堆肥拌入土壤慢慢分解的過程，有機質可以增加地力，讓土讓因有機質而更肥沃，此外也因為堆肥的有機物質讓土壤多了更多的空隙，因而使作物的根系有良好的排水與充足的空氣，藉此讓作物有堅韌的根系，讓出土的作物可以更健康。
馬文權也提及，農場中的土壤特性本就偏貧瘠，因此也需要透過增添地力讓土壤更肥沃，這一次共活化了兩公噸的茶籽殼，就是期待持續透過活化農業廢棄物的行動，為環境永續，也朝著減碳淨零的目標邁進。
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