新北圖書館淡水分館大河東去特展 見證淡水百年歷史風華

新北市圖書館淡水分館，經過一翻整修後，在上個月底盛大啟用，而當中在五樓的常設展區，則是透過旅學堂文史特展揭開百年港都故事，由淡水在地文化團體旅學堂策劃的「大河東去，從滬尾到淡水」特展，以一輛從淡水老街P Cafe牽引而來的復古三輪車，搭配《迎親》老照片，串連起淡水的歷史記憶與現代風采。

旅學堂文史顧問吳峻毅表示，隨著淡水河畔的海風拂面，新北市立圖書館淡水分館以全新風貌重新開放，同時也透過時光迴廊展現淡水風華，從早期的兩岸渡輪、國際貿易港口的繁華，到馬偕博士的傳教事蹟，期待透過多元的展示手法，讓參觀者能沉浸在淡水的人文風景中。展區規劃五大主題，包括河口的石滬歷史、老時光影像區、淡水故事櫃、文化脈動在地刊物及淡水行政區文字雲等。

吳峻毅老師也說，這次展覽匯集了百年來的珍貴史料，包括首任淡水區長蔡葉偉授權的蔡坤煌醫師攝影作品，希望能完整呈現淡水的文化底蘊。特展以「港、河、山、交通、都市與人」為脈絡，淡水在時代洪流中蛻變與傳承，呈現淡水的獨特風貌與水運故事，邀請大家踏上這段跨越時光的探索之旅，細細品味淡水的過去與現在。