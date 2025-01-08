完善生態教育場域 新北石門出磺口農場打造石砌生態池

石門區出磺口農場是生態環境教育場域，近年來除了既有的生態教育課程，也不斷的精進充實活動內容，為了要更完善生態教育場地，近來農場主人再度以古法石砌生態池，不僅可以應用這個生態池復育更多的原生種水草與魚類，並且階梯狀與週邊梯田相呼應也增添美感，還能夠補強場域的安全性，一舉多得。

出磺口農場陳國志指出，石砌的生態池雖然看起來好像就是簡單以泥土穩固石塊而已，要知道能夠蓄水不漏水的石砌法相當不容易，以在地田地裡整地而出的石塊與紅土作為最主要素材，以傳承自耆老的古法打造，讓固定石塊的紅土保有濕度與扎實度，不會因地震或氣候乾熱而產生裂縫漏水，讓生態池中生物生生不息。

階梯狀的生態池與週邊一階階的梯田相互呼應，相當美觀，出磺口也期待，透過石砌生態池將耆老的泥作古法傳承下來，並且透過更多原生物種的復育與種植，豐富農場生態教育內容，讓到訪的民眾一起為生態保育盡一份心力。