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新北男童未寫功課遭關陽台處罰 社工介入關懷

中央社／ 新北8日電

新北1名國小男童被母親趕到陽台要求寫完作業才能入內，導致孩童哭喊，警方據報前往告誡、轉介社工關懷。家防中心今天表示，已請母親改變管教方式，並提供親職教育及心理諮商。

新北海山警分局下午告訴記者，7日晚間將近深夜12時據報，某公寓疑有不當管教、小孩哭鬧。到場瞭解，是12歲男童因未寫完作業，被母親趕到住家陽台，要求寫完作業才能入屋。

因鄰居聽見孩童哭喊「媽媽幫我開門、媽媽放我進去」向警方報案，也在臉書Facebook社團文描述狀況，引起網友關注。

警方說，到場後協助將男童帶返回屋內，檢視身上並無傷勢，並告知母親相關兒少法規，勸導及告誡母親切勿以激烈手段管教；也通報社會局介入關懷。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺，接受中央社記者電訪表示，社工前往瞭解，案主以往並無違反兒少法或家暴通報紀錄。相關行為暫時未認定為不當管教。

市府說，男童並非第一次被趕到陽台外寫作業，孩子知道自己是因沒有寫完作業遭處罰。昨晚因母親戴耳機處理其他事情，才沒聽到兒子呼喊要進屋。

許芝綺說，社工將持續調查住家陽台環境是否安全，會再與母親討論親子過往照顧與教養方式，並持續關心兒童，並請母親改變教養方式；若有需求將引進照顧資源、親職教育或心理諮商。

家防中心說，以往大家較冷漠不願管別人家務事，現在兒少權益抬頭，願意發揮「雞婆精神」關懷，有助於更緊密社會安全網。

母親 社工

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