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審雙城論壇預算爆藍綠互嗆 最終裁定本周政黨協商再戰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會臨時大會下午審議北市府預算。記者楊正海／攝影
北市議會臨時大會下午審議北市府預算。記者楊正海／攝影

北市議會臨時大會下午審議市府預算，針對北市府今年編列139.4萬雙城論壇預算，民進黨議員認為去年雙城論壇是台北市長蔣萬安任內第一次舉辦，共機共艦持續擾台，不應再辦，主張將預算全數刪除；藍營議員群起反對，反酸應該今年應廣邀綠營議員參加，增加預算。雙方舌戰你來我往，議長戴錫欽裁示送政黨協商。

民進黨議員林亮君指出，過去市議會針對雙城論壇是否續辦下但書，若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，蔣萬安也曾提到，舉辦雙城論壇前提是「中共不再擾台」且要有善意、地位對等，但共機共艦持續擾台，城市交流一定非得對上海？建議把139.4萬預算全數刪除。

民進黨議員簡舒培說，去年雙城論壇由台北市舉辦，但當天的晚宴，應該是各黨派議員都應該一起受邀參加「我們都是主人之一」但蔣萬安上任，晚宴都沒邀請議員，只有議長、副議長參加，蔣萬安自我設限，為何要自我矮化？這種交流沒意義，主張預算全數刪掉。

民進黨議員趙怡翔表示，中共持續擾台，蔣萬安自己曾對舉辦雙城論壇設前提，但為何沒有履行政治承諾，仍要舉辦雙城論壇，市長跳票，自己要向市民負負責「當時沒有人逼他說雙城論壇前提」。

國民黨議員汪志冰反對刪雙城論壇預算，她說，兩岸情勢嚴峻，好不容易有溝通管道，且上海、台北交流已有具體成效，包括台北市垃圾不落地、長照都輸出到上海，城市交流是好事，且交流應不止於上海。

新黨議員侯漢廷力挺蔣萬安，他說，民進黨議員抗議說沒被邀請，新黨也沒被邀，是不是也要抗議？民進黨和美國朋友碰面，是不是也要邀請新黨？不應該刪預算，應該把雙城論壇預算補足「辦多城交流」。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱建議，市府「不要太小氣」晚宴也讓民進黨參加；國民黨議員柳采葳反諷，應該更大方邀約民進黨議員參加，但「人家是主人，不想邀請他們」。

北市秘書長李泰興表示，北市城市交流不只有上海，去年市長也訪美東城市；副秘書長俞振華也說，台北市每一年都和姐妹市做交流，不只是上海。經過討論，因雙方無共識，議長戴錫欽裁示送政黨協商，本周討論。

議員 雙城論壇

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