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防疫財不再...藥局業績亮紅燈 處方籤送贈品搶客

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
疫後民眾生活回歸日常，社區藥局沒有防疫財的外溢，加上藥師薪資、店租成本提高，不少藥局生意亮紅燈。示意圖／本報資料照片
疫後民眾生活回歸日常，社區藥局沒有防疫財的外溢，加上藥師薪資、店租成本提高，不少藥局生意亮紅燈。示意圖／本報資料照片

社區藥局疫後生意亮紅燈，全國約6％藥局面臨併購或倒閉。新北藥師公會理事長許有杉初估，近一年約有600至800家藥局撐不下去，部分藥局為搶客，出現以處方籤送贈品的惡性競爭。衛生局坦言主動稽查不易，若經查屬實，將移送藥師懲戒委員會，最重將停業一年以下。

新北市現有1470家藥局及52家醫院，共有5535名藥師及藥劑生，新北市府今辦第13屆藥事服務獎頒獎典禮及健康守護站授章。新北市長侯友宜說，感謝藥師及藥劑生為社區服務，不過以新北404萬人口計算，目前藥師人數還是比較少，尤其新北已有75萬的長者，未來還會繼續成長。

侯提到，新北利用社區藥局優勢，與新北市藥師公會及藥劑生公會合作，推動109間社區藥局成為「新北健康守護站」，民眾可就近使用9項服務，包括轉介大腸癌篩檢、長者功能評估、轉介心情檢測、轉介巷弄長照站、失智友善守護站、愛滋慢箋領取點、藥癮愛滋針具交換回收點、愛滋快篩代售點等，未來將繼續投入。

不過如今疫後民眾生活回歸日常，社區藥局沒有防疫財的外溢，加上藥師薪資、店租成本提高，不少藥局生意亮紅燈，小型藥局面臨併購或倒閉。藥師公會全聯會統計去年約倒閉300家。許有杉則認為，被併購也代表藥局生意下滑，初估全國近一年有600至800家藥局撐不下去，導致部分藥局出現，民眾拿處方籤領藥送贈品亂象浮現，贈品多為衛生紙、牙醫類生活用品。

許有杉觀察，新北現有15個連鎖藥局體系，新興社區藥局在疫情期間擴張快速，尤其年輕藥師在疫情開業嚐到甜頭，但疫後民眾習慣回歸日常，生意走下坡，複合化、連鎖化是社區藥局未來趨勢，至於處方籤送贈品亂象叢生，許坦言，對衛生局來說稽查不易，公會也會加強宣導。

新北衛生局說，目前多靠檢舉來抓違規，主動稽查不易，若經查獲以送贈品方式，招攬調劑處方箋，涉違反藥師法第21條規定，可移送藥師懲戒委員會處理，經審理確認違規，可依同法第21-1條規定懲戒，包括警告、接受額外一定時數繼續教育或臨床進修或限制執業範圍或停業一個月以上一年以下。

新北市府今辦第13屆藥事服務獎頒獎典禮及健康守護站授章。記者劉懿萱／攝影
新北市府今辦第13屆藥事服務獎頒獎典禮及健康守護站授章。記者劉懿萱／攝影

藥局 衛生局

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