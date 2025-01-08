防疫財不再...藥局業績亮紅燈 處方籤送贈品搶客

社區藥局疫後生意亮紅燈，全國約6％藥局面臨併購或倒閉。新北藥師公會理事長許有杉初估，近一年約有600至800家藥局撐不下去，部分藥局為搶客，出現以處方籤送贈品的惡性競爭。衛生局坦言主動稽查不易，若經查屬實，將移送藥師懲戒委員會，最重將停業一年以下。

新北市現有1470家藥局及52家醫院，共有5535名藥師及藥劑生，新北市府今辦第13屆藥事服務獎頒獎典禮及健康守護站授章。新北市長侯友宜說，感謝藥師及藥劑生為社區服務，不過以新北404萬人口計算，目前藥師人數還是比較少，尤其新北已有75萬的長者，未來還會繼續成長。

侯提到，新北利用社區藥局優勢，與新北市藥師公會及藥劑生公會合作，推動109間社區藥局成為「新北健康守護站」，民眾可就近使用9項服務，包括轉介大腸癌篩檢、長者功能評估、轉介心情檢測、轉介巷弄長照站、失智友善守護站、愛滋慢箋領取點、藥癮愛滋針具交換回收點、愛滋快篩代售點等，未來將繼續投入。

不過如今疫後民眾生活回歸日常，社區藥局沒有防疫財的外溢，加上藥師薪資、店租成本提高，不少藥局生意亮紅燈，小型藥局面臨併購或倒閉。藥師公會全聯會統計去年約倒閉300家。許有杉則認為，被併購也代表藥局生意下滑，初估全國近一年有600至800家藥局撐不下去，導致部分藥局出現，民眾拿處方籤領藥送贈品亂象浮現，贈品多為衛生紙、牙醫類生活用品。

許有杉觀察，新北現有15個連鎖藥局體系，新興社區藥局在疫情期間擴張快速，尤其年輕藥師在疫情開業嚐到甜頭，但疫後民眾習慣回歸日常，生意走下坡，複合化、連鎖化是社區藥局未來趨勢，至於處方籤送贈品亂象叢生，許坦言，對衛生局來說稽查不易，公會也會加強宣導。