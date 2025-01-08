設籍北基桃也算在計算期 新北放寬生育獎勵條件不錯失補助
為鼓勵生育，各縣市推出生育獎勵金，但北市議員指出，建議解除設籍限制。新北市民政局表示，2022年起就已放寬規範，不讓北北基桃生活圈父母錯失補助。另，北市統計，每年約有15%左右的父母，領完生育獎勵金一年內就遷出，新北表示，確實因較高生育獎勵金產生磁吸效應。
民政局表示，2022年起就已放寬，併入基隆、台北、桃園設籍期間，也列為10個月計算期間，不會讓北北基桃生活圈父母錯失領取補助經費。如果孕婦於設籍新北市前，就設籍在台北市或桃園市、基隆市仍視為設籍新北市期間來計算。另早產屬單獨個案，可憑出生證明及戶籍資料向戶所申請，並函送民政局，依個案情形予以審認。
另外，台北市民政局表示，會有設籍時間規定，是怕有人領完生育獎勵金後就遷出去，根據今年與去年的數據，每年約有15%左右的父母，領完生育獎勵金一年內就遷出；領完生育獎勵金半年就遷出北市戶籍的約有7%。
依據內政部戶籍遷徙統計表估計，台北市未滿1歲人口遷入新北市為2103人，占台北市近1年新生兒出生人數12.33%，民政局表示，確實因台北市有較高額的生育獎勵金，而產生磁吸影響。
民政局表示，新北市於今年提升生育獎勵金為第一名3萬、第二名4萬、第三名以上5萬，且配合放寬申請條件為可併計北北基桃設籍時間後，加上較佳的公托、公幼環境，可預期減緩磁吸影響，會有更多父母留在新北在地生養。
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