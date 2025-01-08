春節基隆大台北每天千餘班次客運疏運 基隆多路段易塞

農曆春節將屆，今年有9天連假，交通部公路局今天公布基隆地區春節交通疏運措施，公路局表示，春節期間已經協調基隆、大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每天可發出1千餘班次疏運旅客。

基隆地區預估將有四波車潮，基隆基金公路、大武崙風景區、外木山濱海風景區及台二線福隆段、萬里金山段都會出現壅塞，提醒民眾提早改道或走替代道路。

台北市區監理所長江澍人表示，基隆市位於北北基生活圈，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，疏運期間，由基隆往返大台北地區14條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，視候車人潮機動增加班次。

基隆市國道客運路線包括國光客運、大都會客運、首都客運、日豪客運、泰樂客運、基隆客運及光華巴士等業者，經營14條路線，自基隆通往台北市內湖、士林、南港，以及新北市三重、新店等地區，民眾也可以運用國道客運從南港、松山或台北車站轉乘高鐵或其他路線。

另外，東北角風景區的水金九地區，向來是連假民眾爭相前往遊玩之地，春節連假期間，基隆客運「1062」台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁，以滿足乘客遊玩之需求，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸工具出遊。

基隆監理站建議民眾出門前可利用「公路客運即時動態資訊網」網頁、出遊中可利用「iBus公路客運」APP，查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，掌握公車動態。

公路局預估，連假期間國道5號易壅塞，民眾可改走台2線濱海公路，再利用台62線萬瑞快速道路接國道1號；或從台2線濱海公路轉台2丙線基福公路接回國道1號。

新北市萬里、金山的台2線、基金公路，也是過年期間常容易發生交通壅塞的路段。警方在基金一、二路加強疏導，並適時調整交通號誌的時差，疏導瓶頸路段。

預估基隆地區車潮共4波，第一波是返鄉圍爐車潮，預估1月24日下午5時至28日除夕上午，台62線快速道路、基金公路及台2線福隆路段會有較多過境車流；第二波車潮是初一參拜、短程走春，全日車流無方向性，在省道周邊廟宇、台2線外木山濱海風景區、大武崙風景區道路皆車多，呼籲多搭乘大眾運輸。