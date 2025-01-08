環狀線受地震損害 北市府要中工賠償備妥訴訟程序

新北市府公布捷運環狀線地震損害報告指中華工程未按核定施工圖施工，將要求業者賠償19.27億元。台北市法務局今天表示，10日將與新北市開會要中工賠償，訴訟等程序也會準備。

台北市議會下午召開臨時大會審議台北市政府總預算第2次追加減暫擱等案，北市府各局處首長列席。民進黨台北市議員許淑華發言，對新北捷運環狀線受去年0403地震影響，雙北市府擬共同向中華工程求償新台幣19.27億元。

許淑華追問台北市政府對此事的態度；北市捷運工程局局長鄭德發答詢，1月6日已發文中華工程要求給付19.27億元。

許淑華表示，但中華工程回應將依法律途徑與雙北市政府溝通，力求妥善解決，也就是不賠償且會循法律程序，若中工後續不支付求償費，台北市政府如何處理。

台北市法務局長連堂凱答詢，10日將與新北市政府開會，會共同向業者請求賠償，若業者拒絕，後續進司法訴訟或依合約進入仲裁的狀況，都有備妥相關作法，沒有問題。

許淑華說，要求在台北市法務局預算內設附帶決議，內容為針對環狀線損害案，台北市政府應與新北市政府在求償期限內要求廠商賠償。

新北捷運環狀線受去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府3日公布第三方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償19.27億元。

中華工程回應，尊重第三方專業見解，將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬，有關求償事宜，將依法律途徑與雙北市政府溝通，力求妥善解決。