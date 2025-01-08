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2025北投三層崎花海 1/17絢麗登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025三層崎花海將於1月17日（星期五）盛大開幕！今年有別以往，以公園層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形為靈感，結合壯麗花海景觀，以「彩色浪花海」為題布置三層崎，並推出一系列精彩活動。花展將持續至3月31日，邀請民眾一同乘著這片彩色浪花海，感受三層崎和北投的花漾魅力

公園處表示，坐落於北投大屯山系下的三層崎公園，有著「臺版富良野」的美稱，是一處融合文化與生態、歷史與創新的共好之地。公園的展區運用 GPS 定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」的模樣，巧妙地刻畫於花海展區中，再以薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等多種特色花卉，交織出色彩繽紛的大冠鷲圖騰花海。從高空俯瞰，如大冠鷲展翅，守護著這片土地的自然與文化，充分展現了三層崎對環境保護和文化傳承的用心。

公園處指出。今年花展亮點十足，以三層崎地名為靈感，融合「海浪」造型，打造出高 180 公分、寬 250 公分的木製打卡裝置「三層祈」祈願架，層層堆疊出浪花海的特色風情。一旁設有花朵形狀的「祈願小花卡」，民眾可在花卡上寫下心願，掛於裝置，將願望寄託於山景花海。隨風搖曳的千張小花卡，共同成就了前所未見的三層崎花海景緻！

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北投 大冠鷲 魅力

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