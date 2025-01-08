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台64台65區間測速15日啟用 新北泰山區增科技執法

中央社／ 新北8日電

新北市交大表示，台64線上萬板路匝道往中和方向、台65線上板城路匝道往新莊方向區間測速，1月15日啟用執法；泰山區新五路1段與楓江路口科技執法則在2月5日啟用。

新北市政府警察局交通警察大隊發布新聞稿指出，台64線東向21.4K至23.2K路段（速限70公里）、台65線北向7.9K至4.5K路段（速限80公里），平均速率執法設備去年10月起蒐集違規數據，顯示2路段超速情況較多，經2個月宣導、盲測期，去年12月2路段超速違規件數明顯減少。

新北市交大說，台64線21.4k區間測速起點將採二合一科技執法，同時偵測車輛跨越雙白線行駛，提醒用路人行經時勿違反標線規定變換車道，否則將開罰新台幣3000元。

新北市交大表示，五泰輕軌施工路段周邊易發生交通事故，地方民意反映在泰山區新五路1段與楓江路口建置科技執法，2月5日啟用執法，取締闖紅燈及不依標誌標線行駛等違規；去年12月起開始蒐集違規數據，其中闖紅燈541件、跨越雙白線333件、直行車占用轉彎車道多達4904件。

新北市政府警察局說，路面繪製轉彎指向線箭頭並設有雙白線分隔車道時，該車道為轉彎專用道，僅供車輛左轉或右轉使用，若直行車行駛在該車道，將構成直行車占用轉彎車道違規，提醒用路人留意。

車道 闖紅燈

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