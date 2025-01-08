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財劃法修正 新北：預算若到位10%投入社會福利

中央社／ 新北8日電

新北市府今天表示，財政收支劃分法修正後，新北概估增加374億元，但未知中央是否會減少一般型與計畫型補助；若明年真的預算到位，社會福利將投入10%，將預算花在刀口上。

新北市政府今天舉行市政會議，由新北市研究發展考核委員會主委林豐裕報告統籌分配稅款的運用與未來施政計畫方針。他表示，財劃法修正後，新北市預估增加新台幣374億元，但「人均分配款」仍是全國最低。

會議中，研考會羅列交通、水利、文教、運動、醫療、警消、社福等7大項的施政現況，以及進行中成果、與未來方向。較具體的方向是，若預算確定，社會福利將至少投入10%。

新北市財政局長陳榮貴表示，修法後，雖將以前中央多拿的稅收回給地方，但要注意往後是否中央的一般型補助款、計畫型補助款減少，未來仍是重大挑戰與變數，編列預算時要審慎評估。

會中，新北市長侯友宜指出，新北市是否真的會增加374億元，事實上沒有答案；若中央補助款驟降，新北實際增加的預算有限。堅持「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」等方向，展現市府的態度。

他說，今年預算來不及調整，但要為明年預算作準備，將民脂民膏花在刀口上。春節後將走訪基層，座談聽取意見與建設需求，提早做好應變準備。若真的預算到位，只要是福國利民的政策，中央與地方、新北與其他縣市都要合作推動。

補助款 財劃法

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