影／財劃法通過增374億侯友宜宣誓建設加速 至少10%投入社福

財劃法修正通過，新北市長侯友宜表示，自己任期剩兩年不到，不會浪費任何一天時間，今年建設加倍、計畫加速、社福加碼，宣誓態度，只要明年分配款確定，將投入至少10%用於社福，針對中央補助是否扣除也將及早因應。

新北研考會今在市政會議中以「打造宜居新北 加速建設與福利」為主題報告，當中提到立法院近日通過財政收支劃分法修正案，新北市分配金額有望新增374億元，更能加速推動相關建設。不過財政局憂心，中央一般性補助、計畫性補助不知是否會因此受影響，這些都是挑戰。

侯友宜於報告後表示，今為2025第一次市政會議，算一算任期剩下不到兩年，因此要做出民眾更有感的成績，如今不分黨派首長都期待的財劃法通過，但新北在人均分配仍是全國最低，所以針對中央是否會減少相關補助應未雨綢繆，預想方向及做準備，只要明年金額確定，就不要浪費任何一天時間，將錢花在刀口上，今天報告各項建設進度就是展現接下來做事的態度。

侯友宜指出，新增的374億將用於七大面向，包括交通、水利、文教、運動休閒、醫療健康、警消建設和社福項目，攸關民生緊密相關的基礎建設已經刻不容緩，新北將全面加速啟動。市府規畫預算確定後，將投入至少10%用於社會福利，特別關注幼兒、長者、婦女及特教生等族群的需求，透過社會福利升級，實現每位新北市民的幸福感。