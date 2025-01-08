「新北黑白切大賽」徵集最強廚人PK 獎金高達50萬元

新北版黑白大廚來了！新北市市場處於今舉辦「2025新北黑白切大賽」啟動宣傳記者會，由新北市長侯友宜宣布活動正式開跑，現場邀請主廚吳秉承示範黑白切創意吃法，並徵求新北市場攤商與商圈店家報名參賽，獎金合計高達50萬元。

侯友宜表示，本次選定「豬肉」與「黑白切」為主題，除豬肉為台灣飲食文化不可或缺的一環外，新北在大台北地區每日豬肉需求量更是全台之最；而黑白切則是台灣人民共同的回憶，從產地到餐桌，新鮮美味一日完成，希望透過辦理「新北黑白切大賽」推廣台灣豬肉，為庶民美食文化增添豐富深刻的記憶，並達成拓展在地經濟發展目的。

經發局長盛筱蓉指出，新北幅員廣大而市場與商圈眾多，每個地區都有幾間支撐在地日常生活與回憶的經典美食，是經濟發展重要的原動力。

盛筱蓉表示，如汐止金龍市場的「阿燕米粉湯」，經營至今已逾40年，攤位的米粉湯與黑白切是當地民眾們記憶中的好滋味，也是旅外遊子回鄉必吃的美食；瑞芳美食廣場的「豬腸米苔目」則以Q彈滑嫩的米苔目為特色，淋上幾匙醇香不油膩的大骨湯底，搭配老闆精湛刀工所料理的黑白切小菜，用餐時段總是絡繹不絕。