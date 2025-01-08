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少子化祭生育獎勵留人? 北市：領完一年內就遷走達1成5

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元。圖／報系資料照

台北市長蔣萬安上任後，加倍第一胎生育獎勵金，加碼至四萬元，不過議員顏若芳接獲陳情，表示有孕婦因早產無法領到獎勵金，提案希望解除10個月設籍限制，議員游淑慧則建議拿掉設籍時間限制，民政局坦言，的確沒有考慮到早產狀況，會來研議。

民政局長陳永德表示，目前有設籍時間規定，是怕有人領完台北市的生育獎勵金後就遷出去，根據今年與去年的數據，每年約有15%左右的父母，領完生育獎勵金一年內就遷出；領完生育獎勵金半年就遷出北市戶籍的約有7%。

顏若芳表示，目前北市府生育獎勵金的規定，必須連續設籍10個月才能領，不過她有接獲兩三件陳情，有早產兒孕婦無法領取生育獎勵金，尤其早產所發的醫療費用龐大，對家庭經濟有所衝擊，認為制度應該針對早產有彈性空間可以調整？希望每一個生育家庭都能獲得生育獎勵金。

議員曾獻瑩認為，當初規定設籍十個月應該是要避免要拿生育獎勵金才來設籍，大家會擔心「福利遷徙」的問題，應由市府後續研議，在鼓勵生育、與避免瞬間福利遷移間，做出適當調整。

民政局長陳永德坦言，的確有發獎勵金的縣市，沒有考慮到早產兒狀況，獎勵金立意良善，不過辦法沒有想到早產的一個規畫，並且給予協助，民政局會審慎研議，但因牽涉到生育獎勵金的發放辦法，會馬上研議來修法，對早產兒家庭能給予一些幫助。

議員游淑慧認為，生育的時候任一父母設籍在北市，應該不用看設籍幾個月，她認為，應該著重子女設籍在台北市，就應該給予生育獎勵金，只要小孩出生在台北市報戶口，就可以給予獎勵金，這樣就可以包括早產兒，建議將十個月連續設籍限制拿掉，不會有父母一領完獎勵金就遷出戶籍，現在願意為了獎勵金來生的，已經很少了。

議員鍾沛君也擔心，生育獎勵金全國沒有統一金額，因台北市生育獎勵金優於其他縣市，若沒有限制設籍多少月，會不會可能有磁吸作用，導致大家都來台北市領，沒有限制停多少，之後就遷出去，會不會變成台北市的財政問題。

早產 生育

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