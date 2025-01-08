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年破百萬韓國遊客遊玩 淡水古蹟博物館首加入韓籍志工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物加入首位韓籍志工鄭芝贇（音同暈）。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物加入首位韓籍志工鄭芝贇（音同暈）。記者劉懿萱／攝影

新北市立淡水古蹟博物館年迎百萬韓國遊客，去年入館人次超過263萬，每2人就有1位來自韓國。為提升服務品質，淡古加入首位韓籍志工，來自韓國釜山的鄭芝贇（音同暈）讓淡古志工隊再添生力軍，多國語服務擴增至韓語。

淡古館長蔡美治說，去年入館人次超過263萬，每2人就有1位來自韓國，尤其是淡水紅毛城，滿滿的「歐巴」和「歐膩」在拍美照，讓人有身在韓國的錯覺。為因應大量的遊客來訪，淡古志工隊增加值班時數，也展現各種語言能力，包括英文、日文、客語、台語等諮詢服務，而韓籍志工鄭芝贇的加入，讓淡古志工隊再添生力軍。

淡水古蹟博物館的志工隊成立至今已20年，現有43位志工，最年長的志工33年次，最年輕的志工70年次，他們在各個古蹟中提供諮詢服務，廣受遊客好評。今年首次有韓籍志工加入，來台18年的鄭芝贇來自韓國釜山，大學主修中文，畢業後外派來台工作，結婚生子後便移居淡水。目前她從事韓文教學，在閒暇之餘積極參與志工活動，鄭芝贇說「淡水與釜山一樣依山傍水，非常吸引人，因此選在這裡生活。」

鄭芝贇分享，台灣相較韓國生活很自在，可以享受人生，令她印象深刻的是每當她用韓語向韓國遊客致意時，常讓她們直呼好親切，有歐膩真棒，國人也大讚她說得一口好中文，堪稱最受歡迎的志工之一。而淡水古蹟博物館志工隊預計上半年度招募新志工，分為古蹟巡護組、導覽服務組、活動推廣組、資訊行政組等4組，歡迎有興趣的人加入。

古蹟博物館 淡水

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