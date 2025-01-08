不再血汗！北市計程車運將每日平均工作8.9小時、載客13趟

台北市主計處今發布，112年車籍為台北市的專職計程車，平均每日營業時數8.9小時，較前一期(110年)減少0.5小時；載客趟數及載客人數，分別為13趟、17.6人。另外，跳表計費占7成，按多元化計程車APP顯示車資雖然占3成，但年增9.3個百分點。

主計處指出，依交通部統計處最新發布「計程車營運狀況調查報告」結果顯示，112年底居住在臺北市之專職計程車駕駛人以男性占96.7%居多，女性占比則由104年底1.5%略增至112年底3.3%，致同期性別差距略縮小3.6個百分點。

另外，112年底駕駛人之平均年齡為54.8歲，較104年底54.6歲，增加0.2歲，近十年平均年齡介於53.8歲至55.9歲，至平均工作總年資，則由106年底之17.8年，逐漸降低至112年底13.0年。

進一步觀察112年經營型態，以車行車占61.0%最多，運輸合作社車占26.9%居次；同年其計費方式以跳表計費占78.3%為最多、按多元化計程車APP顯示車資計費占31.5%次之，後者占比較110年增加9.3個百分點；

112年專職計程車平均每日營業時數、載客趟數及載客人數，則分別為8.9小時、13.0趟及17.6人，分別較110年減少0.5小時(-5.3%)、增加0.7趟(5.7%)及減少0.3人(-1.7%)。