蔣萬安有備援了！警監視器中華電信得標 台智光4度申訴

台智光涉行賄弊案，北市府去年啟動備援系統招標，上月26日已確定由中華電信得標，不過台智光1月3日再度第四度提申訴。北市警察局表示，若台智光警用監視器案有「台智光從業人員遭起訴，不法事證明確」，警局就會報市府啟動備援，預計交接時間180天。

北市警察局科長犯罪預防科長左慧中表示，從去年上網公告招標備援，台智光就向警察局提出三種不同方式申訴，包括提出異議不該招標備援；一是向北市府採購申訴調解委員會提申訴，訴求都是會侵害台智光權益；第三次是向台灣高等行政法院，提請暫停假處分。至於今年1月3日第四度申訴，是因備援系統廠商確認中華電信得標，台智光向工務局發包中心申訴，表達不服氣。

左慧中說，目前警察局已經招標出備援系統廠商後，警察局認為啟動備援比較適當的時機，會是在台智光若有從業人員涉及不法行賄事證被起訴。市府必須司法起訴內容明確，才能避免台智光事後訴訟，事後備援系統切換時干擾不配合。

警察局長李西河也表示，備援系統的上線時機，只要是台智光公司有損害市府利益，包括台智光或其從業人員有涉及確實的回扣等不法事證，只要明確起訴就會報市府啟動。法務局長連堂凱也表示，只要起訴有明確金流，如A行賄B等事證，就能判斷明確不法，就能啟動備援系統。

由於北市府今年度仍編列4.3億元的警用監視器傳輸費用，不過議員許淑華、林延鳳等人質疑，如果市府還是將錢付給台智光，她將強烈反對，因為從去年4月至今，台智光案又回到原點，「這幾個月不是白玩了」，尤其台智光除了警察局，還有社會局的案子已判決，難道就這樣稀嚕呼嚕過了，認為應該將今年度的4.3億元傳輸費，只保留3個月1.2億元。

議員秦慧珠則認為，因未來不管要不要啟用備援，都還是要有警用監視器傳輸費經費，所以她建議做程序處理，有議員提議刪減經費，她則提不贊成刪減，由議長裁示送朝野協商。