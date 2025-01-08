新北議會 藍綠黨鞭將改選

新北市議會國民團前天公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態，藍營將有一番內戰。蔡表示，希望能延續去年書記長陳偉杰在議題與社群的靈活性，帶領黨籍議員提升戰鬥力。王威元強調，他會努力爭取認同。

議會民進黨團也在日前公告總召改選資訊，據悉此次英系議員廖宜琨有意角逐，但他受訪表示，目前還在考慮，距登記截止還有一段時間，目前還不急。

明年就要舉行地方大選，今年堪稱是備戰年，議會更是重要戰場，無論是國民黨團書記長還是民進黨團總召，都扮演攻防的關鍵角色。

長期擔任藍黨團副書記長的蔡淑君是五連霸議員，今年首度表態有意角逐，她受訪強調，擔任多屆副書記長，看到陳偉杰書記長在議題攻防，或社群教戰的用心，希望能延續這項戰力，帶領議員一起成長。

蔡淑君說，未來這一年就是要發揮戰力，擺脫以往被動的情勢，才能為國民黨團在新北立下更好根基。

第二次表態參選的王威元表示，「淑君阿姨」是他尊敬的前輩，如果他無法說服其他議員，也就代表自己無法勝任書記長，但他絕對有信心，希望是一場公平的君子之爭。

民進黨團總召也將改選，日前已公告登記至9日截止，據傳本屆將由蘇系張維倩改為英系廖宜琨接手，不過廖表示，目前還在考慮中。