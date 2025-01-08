北市預算卡關 蔣萬安赴國民黨議會黨團說明

北市今年度總預算多筆仍卡關，包括北捷成立遊憩子公司、二備金被刪4千萬、交通局編57億多元買回8處社宅地下停車場等。市長蔣萬安昨說，多案與國民黨團有共識，希望預算順利通過。綠營則強調會擋下部分預算編列，白營則說還要再討論。

北市議會本周加開臨時大會續審今年度總預算，國民黨團昨開黨團大會，蔣萬安針對被擱置重大預算及京華城後續等8大案赴黨團大會說明。

8大案包括北捷投資成立遊憩事業股分有限公司3600萬元、財政局投資北捷遊憩子公司2400萬，均遭委員會全數刪除；交通局編列57億多元買回經貿社宅等8處地下停車場，向都發局分25年價購，委員會刪減預算剩1000元等。

國民黨團書記長張斯綱表示，黨團對於重大施政案會支持，但確定北捷成立遊憩子公司、交通局價購社宅地下停車場等，應會送政黨協商。國民黨議員曾獻瑩則問北捷，是否有信心成立子公司賺更多？北捷總經理黃清信回應有信心。

至於第一魚菜批發市場改建案，議會財建委員會日前對前市長柯文哲任內減項發包，提疑涉違法檢調偵辦中的附帶決議，「若市府評估6至8樓有興建必要，應對所決定的政策負責」。蔣萬安說，市府任何政策都會負起責任，一切會依法依規範進行，也會尊重議會預算審查權。

民進黨團總召簡舒培認為，北捷成立遊憩子公司沒道理，三個標的都是市府委託北捷經營，再成立新公司「不是脫褲子放屁？」停管處價購社宅地下停車場，法定停車格應與建物在一起，可能會有帶頭違法疑慮，這兩案會擋。

民眾黨議員陳宥丞說，黨團還沒有討論暫擱的重大預算，其中北捷還是沒回答為什麼成立遊憩子公司及營運績效，支不支持會再討論。