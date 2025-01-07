農曆12月初8臘八節 新北汐止湖光里民吃臘八粥平安一整年

農曆的12月初8，俗稱臘八節，是為了紀念釋迦牟尼成道的日子，今(7)日汐止區湖光里辦公處號召志工，一大早就在活動中心，忙著烹煮臘八粥和里民分享，雖然，天氣冷颼颼，不過，活動中心裡，卻是暖呼呼。

今天一大早，不少里民在活動中心運動，當天上的是氣功課程，里長杜金泉也跟著大家一起動一動，農曆的12月初8，俗稱臘八節，汐止區湖光里辦公處一大早就在活動中心烹煮臘八粥，煮好了就開始分裝，活動中心裡，前面在打氣功，後方的志工們則是分工忙著裝碗，因為，臘八粥相當費功夫，光是備料就花好多時間，一位志工主廚，更是凌晨2點就起床煮蓮子，只希望能煮出一鍋美味的臘八粥和大家分享。

湖光里長杜金泉表示，今天是釋迦牟尼佛成道重要的日子，傳統要吃八種素材煮出來的臘八粥，吃平安，希望讓里民們吃了新的一年裡，蛇年都能夠平平安安，很感謝志工一大早就來幫忙，尤其食材都要切丁，真的很辛苦，不過，要分享給鄉親們吃平安，大家都覺得很值得。

紀念釋迦牟尼成道的日子，臘八節，湖光里舉辦臘八粥、吃平安活動，八種配料，有紅蘿蔔、芋頭、蓮子、紅棗等等，全部都要切丁，所以，好幾位志工一早就來切菜備料，熱騰騰的臘八粥出爐，趕緊分裝，現場分送給里民品嚐，平安一整年。