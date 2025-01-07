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座落千坪公園中 新北汐止湖興活動中心等使用執照啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
湖興市民活動中心終於完工，接下來等使用執照下來就能進行內部裝潢啟用，提供附近里民舒適美麗的室內休閒聚會場地。 圖／觀天下有線電視提供
湖興市民活動中心終於完工，接下來等使用執照下來就能進行內部裝潢啟用，提供附近里民舒適美麗的室內休閒聚會場地。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖興市民活動中心終於已經完工，目前除了等使照下來，週邊的景觀排水工程也在進行中，新北市議員白珮茹也再度前往關心施工狀況還有進度，尤其座落在汐止第二大公園裡，整座活動中心就宛如藏身在樹林裡，環境相當優美，接下來等使用執照下來，就能內部裝潢啟用。

新北市議員白珮茹表示，湖興市民活動中心已經到最後階段，整個活動中心就像在森林裡一樣，可以說算是汐止區最美麗的活動中心，因為，就像藏身在樹林裡，非常漂亮，透過活動中心的興建，週邊的整個公園也一併做了整理，很感謝里長郭書成用他的美學，將一些不需要的雜草清除，不止是活動中心內的使用空間，連週邊的空間帶、綠帶都拉出來，也很感謝市府農業局的配合，在一旁種了杜鵑。

湖興里長郭書成說，期待這個活動中心已經很久了，從小時候期待到長大，終於要落成了，真的很興奮，中間歷經了10幾年，從一開始申請經費花了很長的時間，還有做水保流程走的特別久，真的是歷經萬難，一直到現在，應該是今年三月就會拿到使照，終於要進活動中心使用了，已經有非常多的里民來敲碗，想要上什麼課程、辦什麼活動，每個人都在期待活動中心落成啟用的一天。

白珮茹提到，在一旁人行道的部分，會再加裝護欄，防止民眾在走的時間不小心跌落，因為，目前在水保改善中，週邊有些溝還需要再加深，會請施工單位加緊腳步，這一帶居住人口4、5000人，大家等活動中心都等好久了，己經有詢問公所，桌子、椅子都買好了，冷氣也買好了，等使照好了以後，就可以將室內設備安裝，提供大家休閒使用。

座落在近三千坪公園裡的湖興市民活動中心，窗戶看出去都是美景，環境優美，接下來等使用執照下來就能進行內部裝潢啟用，提供附近里民舒適美麗的室內休閒聚會場地。

汐止 白珮茹

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